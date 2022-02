À la télé ce soir : la quinzième saison de «Pékin Express» et «Toto le héro»

Ce vendredi soir a lieu le premier épisode de la quinzième saison de Pékin Express. Les binômes et le présentateur, Stéphane Rotenberg se rendent au Kirghizistan, en Ouzbékistan, en Jordanie et aux Émirats Arabes Unis pour découvrir des régions magnifiques, des personnes extraordinaires et vivre une aventure hors du commun pendant plusieurs semaines.

« Janis », à 22h40 sur Arte

Ce documentaire revient sur la façon dont Janis Joplin a fui son Texas natal pour s’installer à San Francisco pour découvrir la liberté et la musique.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« L’attaque du métro 123 », à 20h15 sur AB3 – Trois étoiles

de Tony Scott (2009)

Le remake des « Pirates du métro », le grand classique de Joseph Sargent, ne devrait pas décevoir les cinéphiles ni le public qui n’a pas connu l’ouvrage original sorti en 1974. En fait, tout ou presque a changé, si ce n’est l’argument de base. Et ce virtuose de la caméra qu’était Tony Scott avait visiblement trouvé dans les couloirs de l’underground new-yorkais un terreau particulièrement fertile.

« Toto le héros », à 20h50 sur La Une – Trois étoiles

de Jaco Van Dormael (1991)

« Mais enfin, comment vous avez fait pour voir que ce n’est pas un film français ? », fit avec tout l’humour qui le caractérise notre Jaco national quand il reçut pour son premier long-métrage le César du meilleur film étranger, au nez et à la barbe de « Danse avec les loups », « Le silence des agneaux », « Thelma et Louise », « Urga » et « Alice ». Un véritable ovni à l’époque et une vraie redécouverte trois décennies plus tard.

« Hope and Glory », à 21h sur France 5 – Trois étoiles

de John Boorman (1987)

L’auteur britannique du « Point de non-retour » évoque ses propres souvenirs de jeunesse dans cette chronique du Blitz, à travers le regard de l’enfant qu’il était au début des années 40. Une reconstitution à la fois émouvante et épique, où rayonne le charme typique de Sarah Miles, la légendaire « Fille de Ryan » qui, à 77 ans, ne sort plus que sporadiquement de sa retraite.

« Happiness Therapy », à 20h10 sur Plug RTL – Deux étoiles

de David O. Russell (2012)

Hormis les cabotinages de Robert De Niro et une longueur excessive, voici un drame intense et surtout original sur le thème de la réinsertion, doublé d’une fable sur la bonne vieille règle mathématique exigeant de deux négations qu’elles se détruisent. Face à Bradley Cooper en gros fonceur, Jennifer Lawrence (« The Hunger Games », « X-Men ») est particulièrement émouvante.

« Le livre d’Eli », à 22h sur AB3 – Deux étoiles

d’Albert et Allen Hugues (2010)