Florent Pagny sur son cancer : « Je ne vois que le bon côté des choses »

Dans le studio, face au présentateur, Florent Pagny commence par dire avec le sourire qu’il va très bien, fidèle à lui-même. Il poursuit en expliquant : « J’ai un problème qui est la mauvaise case au début mais après toutes les autres cases sont plutôt bonnes puisque je le découvre très tôt. Je suis au degré 1 donc c’est quelque chose que j’ai depuis entre 3 et 6 mois. Je n’ai qu’une seule tumeur, je n’ai pas de métastases, je n’ai rien dans d’autres organes, donc ça c’est une deuxième très bonne nouvelle. Et puis c’est vrai qu’on ne peut pas opérer car elle se divise très très vite donc il y a des risques qu’elle se propage dans d’autres organes. On n’opère pas mais aujourd’hui il y a de vrais bons traitements. Il y a de la chimiothérapie mais il y a aussi ce qu’on appelle de l’immunothérapie qui est de plus en plus performante. Et les rayons aussi vont aider à solutionner ce problème. Donc comme ça se prend dès le début et que c’est très isolé, je ne vois que le bon côté des choses. »

Le chanteur poursuit : « Quand je l’ai appris j’étais assommé mais le lendemain matin j’ai su que j’avais tous ces paramètres, et bien je me suis dit « ok, et bien on va affronter la situation et on va continuer et faire ce qu’on a à faire. » J’ai commencé la chimio et ça se passe plutôt pas mal. Donc je l’encaisse plutôt bien. Ça redistribue les cartes car dans cette situation on arrête les concerts, on va finir les enregistrements de « The Voice », on va honorer certains engagements parce que je peux encore chanter et puis ensuite on va s’occuper de soi. Mais avec le bon moral, sainement. »

Gilles Bouleau fait d’ailleurs référence au « mode guerrier » que le chanteur avait évoqué lorsqu’il a annoncé la nouvelle : « Le mode guerrier c’est d’abord avoir le bon moral, le bon mental et puis affronter, ne pas être dans le déni. Et puis il ne faut pas avoir peur d’en parler. »

Concernant « The Voice », le chanteur n’a aucune certitude d’être présent pour les lives qui se passeront d’ici le mois d’avril ou de mai : « Je finis ma chimiothérapie en mai donc je ne sais pas comment je serai au bout des six mois. Pour l’instant ça se passe bien mais tout peut se passer aussi donc peut-être qu’en mai je suis impeccable mais peut-être qu’en mai je suis fatigué. On s’organisera. »