Cats On Trees: «On commençait à s’étouffer l’un l’autre»

Depuis le temps qu’on les suivait, jusqu’au fauteuil unique de « The Voice » Belgique, on avait presque fini par oublier que Nina et Yohan, alias les Cats On Trees, ce n’était pas la même personne. Mais le confinement est passé par là, qu’ils ont vécu l’un à la ville, l’autre à la « campagne », et tout a changé, pour le meilleur, rien que pour le meilleur. Nina Goern nous parle de leur nouvelle dynamique, tellement plus libre, tellement plus épanouie, et du disque qu’elle nous vaut, simplement intitulé « Alie ». Un peu comme les ailes qu’il aurait tendance à nous donner.

L’un des messages de l’album est que, quand on ne peut pas changer les choses, on peut changer le regard qu’on a sur elles.