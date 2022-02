Suspense au cœur de Bruxelles dans cette série 100% belge

« Pandore », cette nouvelle série 100 % belge, nous plonge dans l’univers du pouvoir en plein cœur de Bruxelles. Entre campagne électorale, enquête pour corruption et agression tragique, « quatre personnages entrent en collision : une juge d’instruction, un politicien, une activiste et une journaliste. Chacun, dans cette affaire, défendra sa propre vérité ». Après « La trêve », Anne Coesens joue ici le rôle d’une juge d’instruction tenace, Claire, au milieu d’une arène judiciaire et politique.

En quoi consiste la série ?