Nouvelles contRées propose un concept inédit avec une promesse : partir explorer vos romans ! En effet, avant de jouer, vous commencerez par choisir n’importe quel bouquin de votre bibliothèque. Ensuite, vous allez coopérer pour tenter de progresser dans votre livre comme s’il s’était transformé en plateau de jeu, et vous tâcherez de trouver le trésor de la Cité Perdue et le sens caché de votre bouquin. À chaque tour, un joueur endosse le rôle de l’explorateur. Il lira un court passage et devra associer sa lecture à l’un des quatre marque-pages visibles sur la table. Le reste de l’équipe essayera de retrouver le bon marque-page pour avancer dans le livre jusqu’à la Cité Perdue. Ces marque-pages sont en fait de magnifiques illustrations, oniriques, qui offriront des tonnes d’interprétations possibles. De plus, vous pourrez réaliser des péripéties particulières et de nombreuses missions. Un jeu formidable, conseillé dès 10 ans, qui nous montre à quel point le jeu de société moderne n’a pas fini de nous surprendre.