Test – Windjammers 2: le revival réussi

Après avoir remis des séries classiques, Dotemu s’attaque à un jeu d’arcade de SNK sorti en 1994. Le gameplay reste fidèle au jeu original tout en proposant de nouvelles choses. Le principe est simple, il s’agit d’un jeu sportif de lancer de frisbee. Le but d’un match est d’envoyer le frisbee dans les cages de l’adversaire pour marquer des points, un peu à la manière de Pong. Certains endroits des cages sont plus compliqués à atteindre et rapportent plus de points. Il faut alors contrôler un personnage qui ne doit rien laisser passer et contre-attaquer grâce à de nombreux mouvements. Il est possible de mettre de l’effet dans les tirs, de renvoyer un tir adverse, de faire un lob… Avec un bon timing, il est également possible de projeter le frisbee en l’air et ainsi d’avoir la possibilité de sauter et de faire un smash, ou alors de charger le prochain lancer en attendant que le frisbee retombe.