Il fête cette année son 136e anniversaire, pèse un peu plus de 8 grammes, a 4 jolies oreilles dorées et est l’un des biscuits les plus appréciés par petits et grands. Mais enfin, de quoi parle-t-on ? Du Petit Beurre, bien sûr ! Si la plupart d’entre nous en connaissent parfaitement le goût, plus rares sont ceux qui en ont déjà entendu la formidable histoire.