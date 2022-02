Le temps libre

L’Accueil temps libre (ATL) est bien plus qu’une simple garderie. Véritable trait d’union entre l’école et la famille, il permet à de nombreux enfants de participer à des activités de loisirs très variées, des animations culturelles, sportives et éducatives avant ou après l’école, le week-end ou durant les vacances. Les enfants y sont accueillis à partir de 2 ans et demi jusqu’à 12, 15 et parfois 18 ans, selon le type d’activités proposé. Le secteur de l’ATL est bien plus diversifié qu’on ne l’imagine. Il comprend notamment l’accueil extrascolaire organisé par les communes, avec des activités telles que les coins lecture, le bricolage, les excursions et les balades, mais également les écoles de devoirs ainsi que les Centres de vacances agréés et les mouvements de jeunesse qui organisent plaines, séjours et camps durant les congés scolaires. Ces trois secteurs majeurs de l’ATL font l’objet d’un accompagnement, un contrôle et une reconnaissance de la part de l’ONE. Tous les opérateurs d’accueil sont également soumis à un Code de qualité.