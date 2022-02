Molla & Suzanne, les divas des courts

Amateurs de tennis, force est de constater que tics, tocs et autres manies des tennismen et tenniswomen ces dernières décennies ont de quoi titiller vos nerfs, n’est-ce pas ? Les 21 rebonds sur la terre battue de la balle de Djokovic avant son service, les remises en place de slip de Nadal jusqu’à dix fois par set et les cheveux de Sharapova recoiffés inlassablement exaspèrent le public. Certains voient dans ces « manières » des lubies de stars ou une forme de provocation, à l’instar des tenues exubérantes des sœurs Williams. Assistons-nous à une époque de rébellion et de bravade sur les courts ? « Les sportifs étaient plus disciplinés avant… », entend-on parfois. Eh bien non, détrompez-vous ! Avant, il y a eu Suzanne. La jupe plissée sous le genou, les épaules dénudées et un turban retenant ses cheveux courts, la jeune Suzanne Lenglen révolutionne le tennis des années 1910. Habillée par le couturier et parfumeur Jean Patou, elle se présente aux tournois maquillée et parée de manteaux de fourrure et de bijoux.