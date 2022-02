Tarantino au faîte de la cinéphilie

« Once Upon a Time… in Hollywood », 20h30, RTL-TVI - Quatre étoiles

Affirmer que l’auteur de « Django Unchained » est un grand cinéphile devant l’éternel tient de l’euphémisme pur ! Mais avec « Il était une fois… à Hollywood », le plus célèbre des natifs de Knoxville dépasse tout ce qu’on pouvait imaginer en matière de références et de clins d’œil concernant la capitale mondiale du septième art, et mieux encore, dans tout son rayonnement populaire. Le cinéaste entend manifestement faire revivre des moments d’émotion qui ont bercé ses rêves d’enfant, d’adolescent et de jeune apprenti dans le milieu foisonnant de l’industrie cinématographique californienne. Le script de son dixième film, sorti un quart de siècle après « Pulp Fiction » qui le rendit instantanément célèbre, se situe à la fin des années 60, à l’époque où le mouvement hippie est au sommet de son impact, luttant conjointement contre la guerre du Vietnam et pour la libération des mœurs. On y suit le parcours de deux hommes, amis et complices de longue date.