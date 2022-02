La drôle de proposition de Conner Rousseau, qui ne veut pas passer la Saint-Valentin seul

Le président du parti Vooruit ne compte pas rester seul le 14 février, et voilà son idée pour ne pas l’être.

Sur Instagram, il a publié une vidéo où il fait une proposition surprenante. « À la Saint-Valentin, c’est toujours pareil. Les couples sont les plus heureux. Ils vont au restaurant, prennent un verre de vin et s’embrassent », lance-t-il, blasé, face à la caméra.

Le 14 février approche à grands pas, et pour les célibataires, ce n’est souvent qu’un jour comme un autre. Mais Conner Rousseau aimerait faire de cette journée en amoureux une petite fête pour les personnes seules.

« Mais qu’en est-il des célibataires ? », interroge ensuite le président de Vooruit, qui finit par annoncer son plan pour le 14 février : « Je ne vais pas célébrer la Saint-Valentin seul cette année. J’emmène trois personnes avec moi. Que vous soyez seul ou en groupe d’amis, cela n’a pas d’importance. Dites-moi juste pourquoi je devrais célébrer la Saint-Valentin avec vous ». Et Conner Rousseau précisé qu’il s’occupera de tout, réservation et addition.

Les invitations sont donc lancées. Et la proposition du socialiste a déjà beaucoup de succès, à en croire son porte-parole. « Via Instagram, nous avons déjà reçu 1.300 réactions. Par e-mail, nous avons déjà reçu plus de 500 messages », a expliqué ce dernier au Laatste Nieuws vendredi. Les Valentin(e)s de Conner Rousseau seront désignés ce week-end.