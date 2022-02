À la télé ce soir: la cérémonie de Magritte et «The Voice»

The Voice, la plus belle voix, à 21h10 sur TF1

Amel Bent, Florent Pagny, Marc Lavoine et Vianney remettent le bleu de chauffe pour une nouvelle saison de "The Voice", rejoints cette année par une coach surprise.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Batman, à 20h05 sur Tipik - Quatre étoiles

de Tim Burton (1989)

Tout auréolé du succès de son « Beetlejuice », l’auteur a pu imposer ses vues dans cette adaptation lyrique, baroque et surtout très drôle de l’œuvre de Bob Kane. Avec son personnage du Joker, Jack Nicholson incarnait sans aucun doute l’un des méchants les plus truculents de la galerie du septième art.

Toto le héros, à 15h10 sur La Une - Trois étoiles

de Jaco Van Dormael (1991)

« Mais enfin, comment vous avez fait pour voir que ce n’est pas un film français ? », fit avec tout l’humour qui le caractérise notre Jaco national quand il reçut pour son premier long métrage le César du meilleur film étranger, au nez et à la barbe de « Danse avec les loups », « Le silence des agneaux », « Thelma et Louise ». Un véritable ovni à l’époque et une vraie redécouverte trois décennies plus tard.

Retour vers le futur, à 20h05 sur Club RTL - Trois étoiles

de Robert Zemeckis (1985)

Cet hommage parodique à « La machine à explorer le temps », le superbe film de George Pal, fut tellement réussi que deux suites presque aussi éclairées furent tournées par l’éclectique auteur de « Forrest Gump ».

The Father (1re TV), à 20h30 sur Be1 - Trois étoiles

de Florian Zeller (2020)

L’adaptation totalement réussie, et par son auteur lui-même, de la pièce que la presse britannique a qualifiée de « plus acclamée de la décennie », avec dans le rôle de l’octogénaire atteint de troubles de la mémoire Anthony Hopkins. Oscars et Baftas mais curieusement pas de Golden Globes pour l’écrivain et son « Stradivarius »…

Big Mamma, à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de Raja Gosnell (2000)

Un enquêteur qui se transforme en « Madame Doubtfire » en milieu black pour protéger une belle et cravater un dangereux truand : le moment de gloire dans la carrière du toujours sympathique Martin Lawrence.

Getaway, à 21h50 sur AB3 - Une étoile

de Courtney Solomon (2013)