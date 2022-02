Un homme en quarantaine depuis 14 mois à cause de 78 tests covid positifs

Atteint d’une leucémie, Muzaffer Kayasan a un système immunitaire fragile et a subi une hospitalisation suite à sa première contamination au coronavirus. Mais lorsqu’il est sorti de l’hôpital, les soignants ont remarqué que le virus circulait toujours dans son corps. Et les 78 tests Covid que le quinquagénaire a passés depuis le confirment.

Muzaffer Kayasan est sans aucun doute l’une des personnes qui en a le plus marre du coronavirus. Ce Turc de 56 ans a contracté le Covid en novembre 2020, et depuis, tous ses tests s’avèrent positifs, rapporte l’agence de presse turque Anadolu.

Le malheureux est donc en quarantaine depuis 14 mois, seulement autorisé à voir sa femme et son fils. Il ne peut pas non plus se faire vacciner, à cause de son cancer. « C’est très dur », a confié le Turc, qui ne supporte pas de ne pas pouvoir approcher ses autres proches.