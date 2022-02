Inondé, un village fantôme réapparaît à cause de la sécheresse (photos)

Mais près de 30 ans plus tard, voilà qu’Aceredo refait surface. Le réservoir est en réalité passé à 15 % de sa capacité, et cette sécheresse a fait réapparaître le village.

Les photos des lieux montrent des petites maisons en pierres à moitié détruites, des carcasses de voitures, des briques, dans pans de murs, des objets rouillés à moitié enterrés dans le sol morcellé par la sécheresse, etc.

Pour les Espagnols, ce paysage est plus désolant qu’impressionnant. « C’est comme si je regardais un film. Je ressens de la tristesse », a réagi auprès de Reuters Maximino Pérez Romero, un retraité de 65 ans qui a parcouru quelque 250 kilomètres pour venir voir Aceredo. Il craint surtout que ce genre de phénomène arrive de plus en plus à cause de la sécheresse, qui a fortement impacté la région ces derniers mois (surtout en janvier).