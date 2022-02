À la télé ce soir : « Pandore » et « Mariés au premier regard » (vidéos)

Alors que Claire Delval, juge d'instruction, fête les 75 ans de son père, l'homme politique Simon Delval, elle découvre avec effroi que celui-ci est mêlé à l'affaire de corruption qu'elle instruit depuis des années. Claire doit se dessaisir du dossier et faire face à la possibilité de voir la réputation de son père détruite. Mark Van Dyck, homme politique discret et compétent, espère prendre la place laissée vacante par Simon Delval. Il croit son heure enfin arrivée. Mais son président en décide autrement, jugeant qu'il n'est pas assez populaire. Mark, humilié, accuse le coup. Un fait divers sordide va venir changer la donne.

Mariés au premier regard, à 20h50 sur RTL TVI

Les experts de "Mariés au premier regard" sont de retour pour la cinquième année consécutive. Après avoir passé différents tests et rencontré les quatre experts, cinq couples découvrent leur conjoint le jour du mariage, avant de faire plus ample connaissance. Au terme de plusieurs semaines passées ensemble, les couples pourront décider s'ils souhaitent continuer leur vie ensemble ou s'ils préfèrent se séparer.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

L’épreuve de force, à 21h00 sur Arte – Trois étoiles

de Clint Eastwood (1977)

Un road movie pur et dur, avec des rebondissements abrupts, une tension d’ambiance permanente et une séquence finale d’anthologie : le cinéma d’action dans toute sa splendeur, dirigé de main de maître par un réalisateur qui n’était pas reconnu du tout à l’époque.

Open Water : en eaux profondes, à 20h15 sur Plug RTL – Deux étoiles

de Chris Kentis (2003)

Tiré de l’authentique malheur d’un couple de plongeurs abandonnés au large dans une zone infestée de méduses et de requins, cette production à 130.000 dollars fit le buzz au Sundance avant d’être rachetée puis distribuée avec succès, même chez nous.

Pour cent briques, t’as plus rien !, à 21h05 sur C8 – Deux étoiles

d’Édouard Molinaro (1982)

Tirée de la pièce de Didier Kaminka, cette grosse farce pseudo-policière se revoit avec un plaisir indiscutable, et derrière le tandem formé par les jeunes Daniel Auteuil et Gérard Jugnot, on retrouve Anémone, Isabelle Mergault, Jean-Pierre Castaldi, Georges Géret, Darry Cowl et même Patrice Laffont.

Papi-sitter, à 21h10 sur France 2 – Deux étoiles

de Philippe Guillard (2020)

Plutôt qu’au « Dirty Papy » d’outre-Atlantique incarné par Robert De Niro, c’est aux bons vieux « Tontons flingueurs » que ce « buddy movie » opposant Gérard Lanvin et Olivier Marchal rend hommage. Pas de simulacre ni d’énormités au programme, mais bien de l’émotion.

Spider-Man : Far From Home, à 21h10 sur TF1 – Deux étoiles

de Jon Watts (2019)