États-Unis: Des enfants éclatent de joie en apprenant la fin du port du masque (vidéo)

Alors que les mesures sanitaires s’allègent un peu partout dans le monde, des élèves d’une école de primaire de Las Vegas ont laissé exploser leur joie lorsqu’ils ont appris qu’ils ne devaient plus porter de masque au sein de l’école. La vidéo postée sur Twitter par Courtney Holland des Nevada Young Republicans est très vite devenue virale.

« À partir de demain, nous n’aurons plus besoin de porter de masque ! » crie l’enseignante aux élèves dans le clip. Les enfants se mettant alors à bondir de leur chaise et crier. D’autres élèves se mettent à danser et courir dans la pièce, pendant qu’un garçon abaisse instantanément son masque.