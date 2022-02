«The Voice France»: Nolwenn Leroy moquée par les internautes sur Twitter

« The Voice » a fait son grand retour ce samedi 12 février sur TF1, avec comme coachs pour cette 11ème édition : Florent Pagny, Amel Bent, Marc Lavoine et Vianney. La petite nouveauté de cette année est la présence d’un coach mystère qui n’est autre que Nolwenn Leroy. L'interprète de Tri Martolod a cette année pour fonction de repêcher les candidats « ratés » par les autres coachs. Dans un communiqué, TF1 a donné plus détails quant à ce rôle : « Nolwenn Leroy, notre coach surprise, va repêcher, à l’issue des auditions à l’aveugle, quatre d’entre eux et va leur permettre d’accéder aux Battles. Elle va ensuite constituer deux battles et coachera les talents. Lors de ses Battles, Nolwenn sera présente en plateau, avec un 5ème fauteuil qui sera là aussi, sur le côté. Après chaque battle, elle décidera du gagnant qui aura la possibilité d’intégrer une des équipes des 4 coachs qui peuvent se positionner en appuyant sur le buzzer. 1, 2, 3 ou 4 coachs peuvent se manifester et le talent doit faire un choix entre les 4 ».

La chanteuse avait révélé il y a quelques jours, adorer l’idée de devenir la « bonne fée » de l’émission : « J’ai toujours été une grande fan des auditions à l’aveugle et, souvent, je me disais que c’était dommage que certains talents ne soient pas sélectionnés. Ça pouvait arriver qu’après une journée d’écoute, les coachs laissent passer quelques diamants. Je vais pouvoir réparer leurs erreurs en repêchant quatre talents et en les réintégrant dans l’aventure. J’adore cette idée ! Il y a un côté humain qui me plaît. »