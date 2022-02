Caroline du Nord: la police vient d’identifier les auteurs d’un meurtre vieux de 50 ans

Le mystère qui entoure depuis 50 ans le meurtre du couple Bryce et Virginia Durham et de leur fils Bobby dans l’état de Caroline du Nord, semble être enfin élucidé...

Pour rappel, Le 3 février 1972, leurs corps ont été retrouvés dans une baignoire à leur domicile. Dehors, une tempête de neige faisait rage. C’est le gendre du couple assassiné qui a découvert les corps en 1972. La famille possédait un garage Buick à Boone, et Troy Hall avait reçu un appel téléphonique alarmant de sa belle-mère. Elle lui aurait dit que des hommes retenaient son mari et son fils en captivité dans la maison. Lorsque le gendre s’est rendu sur les lieux pour voir ce qui se passait, il a fait une découverte macabre. La mère, Virginia, avait été étranglée, tandis que le père, Bryce, et leur fils, Bobby, avaient été étranglés et noyés dans la baignoire.