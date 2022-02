Idris Elba cité pour devenir le prochain James Bond

Le journal Le Sun en revanche a entendu dire que l’acteur serait bel et bien impliqué dans le prochain tournage mais pas pour interpréter le rôle de l’espion le plus connu de tous les temps. « Idris a eu des discussions informelles avec le studio et on lui a dit qu’il y avait un rôle pour lui s’il le voulait. Il ne sera pas le personnage principal […] ils voudraient travailler avec lui sur un personnage totalement nouveau […] il aurait peut-être le rôle d’un méchant », écrivent nos confrères.