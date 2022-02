Royalement sincère

Le documentaire « Paola, côté jardin », dont nous avons longuement parlé dans de précédents numéros, est diffusé ce vendredi 18 février sur La Une. Il est historique à deux titres. D’abord parce qu’il restera comme la source de référence sur la sixième reine des Belges. Ensuite parce que, auparavant, aucun membre de la Famille royale ne s’était autant confié devant une caméra. Le film de Nicolas Delvaulx prouve que l’on peut garder une grande dignité tout en se livrant au public le plus large. C’est l’histoire d’une dame de 84 ans qui a envie de se raconter sincèrement, de ses débuts de véritable star sur le sol belge et de son mariage en 1959 avec le prince Albert jusqu’à nos jours, en passant par les années difficiles, les infidélités (mais pas un mot sur Delphine précisément), la mort inopinée de Baudouin qui bouleverse son destin en lui imposant le titre de reine. Il y a dans ce tumulte un fond de foi chrétienne qui grandit et, autant ou plus encore, une tendresse pour l’autre qui a perduré.