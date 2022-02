Arnaques par SMS: le guide pour ne pas se faire plumer

Ne croyez surtout pas que cela n’arrive qu’aux autres : nous sommes tous des victimes potentielles, susceptibles de tomber dans le panneau dressé par ces pirates du web aux méthodes de plus en plus perfectionnées. Le phénomène du phishing était en marche avant la crise du Covid-19, mais son évolution a pris un tournant déroutant ces derniers mois. Le public s’est retrouvé plus connecté que jamais, les commandes et paiements en ligne ont bondi. Les cybercriminels y ont vu une brèche qui leur permet de réaliser des braquages silencieux qui s’opèrent dans les arcanes de nos ordinateurs et smartphones.