À la télé ce soir : «Les bronzés font du ski» et «Les sentiers de la perdition»

« Le Splendid : l’histoire d’un succès », à 22h50 sur TF1

Dans ce documentaire on découvre Christian Clavier et Gérard Juggnot, jeunes, apprentis réalisateurs. Ils sont d'abord rejoints par Thierry Lhermitte et Michel Blanc, puis, au fil des années, par Marie-Anne Chazel, Josiane Balasko, Dominique Lavanant, Valérie Mairesse et Bruno Moynot. En 1976, la bande de comédiens adopte son nom de scène et devient la "troupe du Splendid". Retour sur les moments qui ont forgé une troupe aujourd’hui mythique dans le cinéma français.