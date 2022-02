Les alternatives à la maison de repos

Sur les bords de Meuse, Nora rentre chaque soir chez Suzanne. Elles ont ¾ de siècle d’écart et ne se connaissaient pas il y a 6 mois à peine. Et pourtant, « c’est comme si je rentrais chez ma grand-mère, c’est très rassurant ! », confie Nora, une étudiante française de 20 ans. La jeune fille a choisi de faire ses études à Liège, mais ne voulait pas vivre en kot « afin de pouvoir se concentrer sur ses cours et ne pas être tentée de faire la fête » après avoir passé une année en Erasmus. « Avec Suzanne, ça a été comme une évidence ! On s’est immédiatement bien entendues ». « Je lui laisse toute liberté, rien n’est imposé », ajoute son accueillante de 93 ans, « mon appartement était devenu trop grand et trop vide depuis la disparition de ma cousine avec laquelle je vivais depuis le décès de mon mari. Avec Nora, cela me fait beaucoup de bien d’avoir du va-et-vient, même si elle étudie beaucoup ».