Brafa: une bouffée d’art frais

Fin 2021, la Brafa (Brussels Art Fair) annonçait, pour la deuxième année consécutive et en raison de la situation sanitaire, avoir été contrainte d’annuler l’organisation de sa foire internationale d’antiquités et d’objets d’art, 67e du nom, qui devait se tenir à Tour & Taxis du 23 au 30 janvier de cette année. « Notre priorité est de soutenir nos exposants », avait alors déclaré Harold t’Kint de Roodenbeke, président de la Brafa, « et nous mettrons tout en œuvre pour imaginer une alternative pour 2022 et préparer la future édition 2023. » Aussitôt dit, aussitôt fait : la Brafa aura lieu du 19 au 26 juin prochains, cette fois sur le site de Brussels Expo, au Heysel. Mais avant cela, une visibilité supplémentaire sera offerte aux exposants afin de les soutenir mais aussi pour maintenir un lien avec leurs collectionneurs et aller à la rencontre d’un nouveau public.