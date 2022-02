Attentions aux substances toxiques dans les parfums

Trois associations belge, néerlandaise et danoise viennent de passer au crible la composition de 20 parfums vendus chez nous, des fragrances courantes, parmi les plus grandes marques. Et les résultats sont très inquiétants. Ces parfums contiennent en effet de nombreux produits chimiques nocifs, expliquent les auteurs de l’étude. L’association belge qui a participé à cette enquête est la fondation flamande contre le cancer, Kom op tegen Kanker. Dans leurs conclusions (*), les organisations soulignent que la réglementation actuelle « ne protège pas suffisamment les consommateurs contre l’exposition aux produits chimiques nocifs via les parfums et autres produits de soin parfumés ».