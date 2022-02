Van Jefferson remporte le Super Bowl et devient papa dans la même soirée

Elle était enceinte de 40 semaines au moment du Super Bowl. Quelques jours plus tôt, elle avait déclaré à The Athletics qu’elle espérait ne pas perdre ses eaux pendant le match : « Si jamais ça arrive, je ne veux pas qu'on le dise à Van. Je veux qu'il puisse profiter au maximum de sa présence au Super Bowl. Qu'il joue et qu'il vienne me rejoindre à l'hôpital par la suite ! » Et elle poursuivait : « Je vais être là à 100%. Je ne manquerais ce moment pour rien au monde. » L’histoire a montré que tout ne se passe pas toujours comme prévu puisque la jeune femme a dû quitter le Super Bowl sur une civière vers le début du troisième quart.

Quelques heures après, un post Instagram montrait Jefferson avec son fils nouveau-né dans les bras : « C'était un grand jour, mon frère », a déclaré le sportif américain.

Déjà parents d’une petite fille, Jefferson et sa femme ont déclaré ne pas encore avoir choisi de prénom pour leur petit garçon.