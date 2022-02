Toyota Aygo X: vive la mini-citadine

Parce que les normes d’émissions Euro 7 (2025) rendront trop coûteuses les mises à niveau des mini-citadines classiques (essence), de plus en plus de constructeurs font savoir que leurs petits modèles abordables et économiques seront remplacés par des versions 100 % électriques. Et bien sûr, sauf miracle, seront bien moins abordables. Mais tel le village d’Astérix, Toyota fait de la résistance et lance l’Aygo X (prononcez « Aygo cross »), qui maximise ses chances de succès en prenant une forme légèrement « crossoverisée ». Avec son attitude sûre d’elle, son profil plongeant et ses mélanges de teintes bien choisis, cette petite bête nous fait franchement craquer. Et à la voir comme ça, on ne croirait pas qu’elle gagne plus de 23 cm en longueur, pour un total de 3,7 m.