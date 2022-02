HONDA CB500X: la polyvalente

On découvre notamment une nouvelle fourche inversée Showa SFF-BP de 41 mm de diamètre héritée de la série supérieure. Une mise à niveau censée profiter, à la fois, aux performances et au confort de conduite. Les jantes à branches en Y sont nouvelles et plus légères, le débattement de suspension avant augmente légèrement, le bras oscillant gagne 1 kg et devient plus solide en torsion (+18 %) mais aussi plus souple latéralement (+18 %) au profit du comportement dynamique, en particulier en courbe.

Toujours à l’arrière, le mono-amortisseur adopte un nouveau réglage d’amortissement, le garde-boue avant gagne en superficie et le phare avant se veut désormais plus puissant en passant de 3 à 4 LEDs. Enfin, les clignotants restent également allumés lorsque la moto est en mouvement. Le bicylindre, lui, délivre toujours « pile-poil » les 35 kW autorisés pour les détenteurs du permis A2.