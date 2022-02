Skoda Enyaq IV Coupé: le look en plus

Comme de nombreux constructeurs, Skoda vient de céder à la mode des SUV coupés avec l’Enyaq. Par rapport à la version normale, il fait la différence avec son toit plus plongeant et son hayon penché. Pas de miracle, le coffre perd un peu de sa capacité (-15 litres, soit 570 litres) et les passagers arrière bénéficient d’une garde au toit plus limitée. Mécaniquement, le choix entre une batterie de 58 ou de 77 kWh et une transmission à 2 ou 4 roues motrices reste d’actualité. La grande nouveauté est l’apparition d’une version RS qui bénéficie de 2 moteurs d’une puissance totale de 299 ch et 460 Nm. Tarifs encore inconnus.