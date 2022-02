Pianoman - trois étoiles

Histoire de changer la donne, le pianiste a travaillé avec un orchestre de douze musiciens. On nage en pleine sérénade mais, vu la qualité des compositions, ça ne dérange personne. D’autant que ces compositions sont servies par des cordes et des cuivres fabuleux, auxquels vient s’ajouter un piano flâneur et envoûtant.