Test – Légendes Pokémon: Arceus

Un nouveau jeu, « Légendes Pokémon : Arceus » débarque sur Switch. Aux commandes, Game Freak propose un titre plus ambitieux qui apporte son lot de nouveautés. Nous incarnons un jeune garçon ou une jeune fille qui se retrouve des centaines d’années dans le passé, à une époque où les humains et les Pokémon ne vivent pas en harmonie. Au cœur de Hisui, l’ancienne région de Sinnoh, notre personnage va rejoindre le groupe Galaxie et son corps de recherche pour en apprendre plus sur les Pokémon et construire le tout premier Pokédex. Ce contexte inédit dans la série est plutôt rafraîchissant. Il permet d’en apprendre plus sur la création des liens qui unissent humains et Pokémon. C’est dans la ville de Rusti-Cité que l’on se prépare avant de partir en exploration dans de grandes zones ouvertes pour capturer et affronter tout un tas de Pokémon.