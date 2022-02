Testé pour vous: Samsung Galaxy S21 FE

On l’attendait l’automne dernier, mais, pénurie de composants oblige, ce n’est qu’en janvier qu’a débarqué ce modèle FE pour « Fan Edition ». S’il reprend beaucoup des caractéristiques du Galaxy S21, on note une série de différences. Les plus visibles sont l’écran plat, qui atteint ici 6,4 pouces, la coque toute en plastique et un poids qui passe à 177 g. L’appareil est disponible en deux versions : 6 Go RAM + 128 Go de stockage ou, pour 70 € de plus, 8 Go RAM et 256 Go. On tient ici un smartphone haut de gamme, avec double carte SIM, certifié IP68 et équipé d’un triple capteur photo, de la 5G et d’une batterie 4.500 mAh. Il est malheureusement dépourvu tant d’un port pour carte MicroSD que d’une prise jack. Alors que le Galaxy S21 est commercialisé en Europe avec le processeur Exynos 1200, on trouve ici la puce Qualcomm Snapdragon 888. Un plus ! Elle permet d’un peu compenser les effets du taux de rafraîchissement non adaptatif (120 Hz, par défaut, ou 60 Hz, mais rien entre les deux) sur une autonomie pas vraiment exceptionnelle.