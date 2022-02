Il était une fois le Petit Prince (3): St-Ex, star mondiale

On lui a érigé une plaque commémorative au Panthéon. L’aéroport de Lyon porte son nom. Un astéroïde a été baptisé Saint-Ex. Plus de 400 écoles en France s’appellent Saint-Exupéry et quelques-unes en Belgique. Il a figuré sur les billets de 50 FF émis par la Banque de France. En lui, on célèbre l’homme de sciences, le pilote pétri de bravoure, le romancier sorti des nuages, sorte de Thomas Pesquet avant la lettre. Mais aussi le papa du « Petit Prince » avec sa rose (son épouse Consuelo), le renard, le désert, ses vagues de dunes et sa portée métaphysique. « On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux », la phrase reste gravée comme un appel aux grands sentiments.