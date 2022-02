Petites histoires de la mode (24): de la mousseline à l’organza

Ni crème délectable ni purée comme à la maison, la mousseline est ce délicieux tissu, aussi léger que l’air, qui bouge, vole et virevolte, l’ami des robes élégantes et des réceptions distinguées. Son drapé magnifique permet de l’utiliser pour des foulards et vêtements légers. La mousseline est une toile fine, fluide, transparente et vaporeuse. Elle se tisse avec des fils fins et sur-tordus, peu serrés, en coton, soie, laine, viscose ou synthétique, du moment que les fils soient très fins et peu serrés pour lui donner cet aspect léger et transparent.