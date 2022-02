Dites-le avec des fleurs

Roses, lys, jonquilles… lorsque l’on veut faire plaisir à un(e) ami(e) ou à son amoureux(euse), on a pour habitude de lui offrir des fleurs. Parce que c’est joli et coloré. Parce que ça sent très bon aussi… mais pas que ! Les fleurs ont un langage bien à elles et permettent à qui le souhaite de traduire de manière originale ses pensées et sentiments les plus intimes. Les fleurs ont toujours fasciné l’être humain. En effet, les premières traces d’utilisation de ces végétaux remontent à la Préhistoire. Des restes de pétales datant de cette époque ont été retrouvés sur certains sites archéologiques et permettent aux spécialistes de penser que les fleurs avaient déjà une grande importance pour nos lointains ancêtres. Au Moyen Âge, les fleurs ont acquis un rôle plus essentiel encore.