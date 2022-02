Air de familles: premiers repas

Jusqu’à un certain âge, un bébé n’a besoin que de lait maternel ou de lait infantile pour sa croissance. Vient cependant le moment où il est prêt à recevoir une alimentation plus diversifiée composée de fruits ou de légumes. L’âge idéal des premiers repas à la cuillère se situe autour de 5 à 6 mois, mais il faut tenir compte du développement de l’enfant et de son intérêt pour les aliments autres que le lait. On déconseille de commencer avant 4 mois, car ces nouveaux aliments peuvent favoriser l’apparition d’allergies. Mais après 6 mois par contre, le lait seul ne suffit plus à couvrir les besoins du bébé.