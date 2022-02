Le retour de Reacher

Jack Reacher. Ce nom vous dit certainement quelque chose et si ce n’est pas à cause des romans de Lee Child, c’est à cause du film de Christopher McQuarrie qui mettait en scène Tom Cruise dans le rôle-titre. Si le film est génial, le choix de Cruise avait fait grincer les dents des fans des romans. En effet, il ne correspondait pas du tout à la description physique de Reacher. Voici qu’une série débarque sur Prime Video et, fans, soyez rassurés, Jack Reacher est désormais la grande baraque blonde décrite par Child.