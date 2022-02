Florence Nightingale et la révolution de l’hôpital

Les blouses blanches marchent encore aujourd’hui dans ses pas. Florence Nightingale a posé il y a plus de 170 ans les bases du métier d’infirmière moderne ! La crise sanitaire a rappelé, plus que jamais, l’importance de leur rôle dans notre société et notre système de soins. Une profession célébrée dans le monde entier le 12 mai, jour de la naissance de cette femme incroyable. Nous sommes en 1854, la guerre de Crimée fait rage. Florence Nightingale est issue d’une famille aisée, rien ne la prédispose au destin qui l’attend. À 35 ans, elle est envoyée au chevet des blessés britanniques dans un hôpital militaire installé à Constantinople. Les patients sont négligés, les maladies infectieuses font des ravages, les conditions d’hygiène sont déplorables, les rats et les puces pullulent. Face à cette situation chaotique, avec ses infirmières, elle entreprend alors un grand nettoyage, aère les lieux, y fait entrer la lumière et réorganise les soins. La jeune femme développe une notion jusque-là trop souvent oubliée : l’empathie dans la prise en charge des blessés.