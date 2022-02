Axel Bauer sur le ring de «The Voice»

« The Voice », à 20h35 sur La Une.

Le prochain album d’Axel Bauer, « Ici Londres », sort le 6 mai prochain. En attendant, l’artiste coache les talents de l’équipe de BJ Scott pour l’épreuve des K.O. sur le plateau de « The Voice ». Et même si les jeunes chanteurs connaissent davantage Jim Bauer, son fils, pour son interprétation magistrale de « Tata Yoyo » dans la version française la saison dernière, les conseils de l’interprète de « Cargo » ou « Éteins la lumière » sont précieux et bien placés.

Comment êtes-vous arrivé dans l’aventure « The Voice » ?