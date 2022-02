Ce qui attend les futurs pères et mères

Ellie et Pete Wagner forment un couple sans histoires, complices jusque dans leur job consistant à rénover des maisons. Seul hic, ils n’ont pas d’enfants et leur entourage les taquine régulièrement à ce sujet. Aussi songent-ils à en adopter un, et s’inscrivent à un cours pour « parents d’accueil ». Ils se prennent d’affection pour Lizzy, une ado qui leur apprend que personne ne semble vouloir adopter une jeune fille de 15 ans. Quand on leur précise que l’intéressée a un frère de 10 ans et une sœur de 6 ans, ils renoncent. Puis, par défi, ils décident quand même d’accueillir la fratrie. Tout se complique quand Lizzy, rebelle, veut retourner chez sa mère toxicomane venant d’être libérée, alors que les deux autres enfants se sont davantage rapprochés des parents adoptifs. C’est un vrai combat qui s’engage…