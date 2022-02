Un gardien de musée gribouille des yeux sur un tableau d’une valeur inestimable

Cet acte de vandalisme a été relevé par deux visiteurs qui profitaient d'une exposition intitulée « The World as Non-Objectivity. The Birth of a New Art » (soit « Le monde comme non-objectivité. La Naissance d’un Nouvel Art ») au Centre Eltsine de Iekaterinbourg. Passionnés d’art, le duo s’est vite rendu compte qu’un détail supplémentaire était présent sur deux des trois personnes représentées sur cette œuvre d’art datant des années 1930 selon The Art Newspaper.