Candidat mis en examen dans «Koh-Lanta»: la mère d’une des victimes brise le silence

La nouvelle saison de « Koh-Lanta », baptisée « Le totem maudit », doit arriver très prochainement sur TF1. Mais les candidats à peine présentés, une polémique a vite été lancée. L’un des aventuriers, François est mis en examen pour homicide involontaire. L’affaire remonte à 2016. À l’époque, un jeune sapeur-pompier est décédé et des collègues à lui ont été gravement blessés lors d’un incendie dans l’Hérault.

François, ancien pompier, et six de ses collègues sont soupçonnés d’avoir « donné des ordres inadaptés, parfois contradictoires, et fourni une formation insuffisante et des matériels obsolètes » à une équipe d’intervention au cours d’un incendie de forêt. Lucas Canuel, dont le corps a été brûlé à 40 % lors de l’incendie, avait témoigné du drame dans les colonnes du Parisien. Il avait aussi déclaré ne pas souhaiter la diffusion de l’émission sur TF1.