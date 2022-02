À la télé ce soir: «Jacqueline» ou «Apollo 11: retour vers la Lune»

Le lundi 10 septembre 2012, Jacqueline Sauvage tue son mari de trois balles dans le dos. Ainsi commence l'affaire judiciaire la plus médiatisée de ces dernières années. À travers son parcours en prison et les deux procès qui ont défrayé la chronique, cette histoire relate le calvaire qu'ont enduré cette femme et ses enfants, les polémiques autour de la personnalité de la meurtrière et les rebondissements de cette affaire.

« Apollo 11 : retour vers la Lune », à 23h05 sur France 2

Le 21 juillet 1969, le monde entier retient son souffle : dans quelques secondes, un homme va pour la première fois marcher sur la Lune ! En France, personne ne dort. Comme 600 millions de téléspectateurs sur Terre, les Français suivent en direct, heure par heure, la mission extraordinaire d'Apollo 11 et de ses astronautes : Armstrong, Aldrin et Collins. À l'occasion du 50e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune, ce documentaire retrace de l'intérieur les huit jours de cette mission qui a changé l'humanité, en dévoilant des sons et des images jusqu'ici perdus de l'équipage en route pour cette folle aventure.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Gilda », à 20h35 sur La Trois - Quatre étoiles

de Charles Vidor (1946)

Le plus éclatant des films noirs de l’âge d’or ! Deux ans après « La reine de Broadway », le réalisateur d’origine hongroise offrait à Rita Hayworth le rôle de femme fatale le plus mythique de toute l’histoire du cinéma, dans un chef-d’œuvre d’ambiance et de contrastes, dans le contexte d’après-guerre de Buenos Aires. En point d’orgue, le fameux… début de strip-tease de la belle qui ne concerne qu’un gant (le deuxième n’étant ôté qu’à la sauvette en toute fin de séquence).

« L’adieu à la nuit », à 20h55 sur Arte - Trois étoiles

d’André Téchiné (2019)

Sorti quelques semaines avant « Le jeune Ahmed » des frères Dardenne, le dernier film de l’inusable Occitan traite du même sujet délicat de la radicalisation, mais davantage dans le style d’un thriller dont l’enquêteur de service est la grand-mère du sujet, incarnée par une Catherine Deneuve décidément toujours aussi performante à bientôt 80 ans.

« Shazam », à 20h05 sur Tipik - Deux étoiles

de David F. Sandberg (2019)

Bien qu’originalement connu comme Captain Marvel jusqu'en 2011, le comics appartient à l’univers DC concurrent ! Dûment rebaptisé en conséquence, ce produit à 100 millions de dollars à peine n’a pas raté sa cible, le jeune public. Sympa et sans prétention : encore une saga de née ! Et en effet, la suite sous-intitulée « Fury of the Gods » est annoncée pour le printemps de l’année prochaine, avec le même réalisateur et toujours Zachary Levi en tête d’affiche, cette fois accompagné par la toujours fringante septuagénaire Helen Mirren, dans le rôle d’une des filles d’Atlas.

« Jackpot », à 20h15 sur AB3 - Une étoile

de Tom Vaughan (2008)