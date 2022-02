Un couple arrêté après avoir blanchi l’équivalent de 3,94 milliards d’euros en bitcoins

Un couple de trentenaire New Yorkais vient de se faire pincer après une traque de six ans. L’enquête a été conduite par l’Internal Revenue Service, le service des impôts américain, le FBI et le service d’investigation du contrôle de l’immigration et des douanes (HSI) et l’aide de la police allemande. Elle a été démarrée en août 2016, après le piratage de Bitfinex, un service d’échange de cryptomonnaies. Bitfinex s’était fait pirater et volé l’argent de ses clients.

La justice américaine a annoncé au début du mois, avoir procédé à l’arrestation de Ilya Lichtenstein et de Heather Morgan, tous deux travaillant dans le secteur de la tech. Le couple serait responsable du blanchiment des 120.000 bitcoins volés alors en 2016 à Bitfinex. En 2016, ces actifs digitaux valaient 62 millions d’euros, ils représentent désormais 3.94 milliards. Pour le moment, la justice américaine a réussi à remettre la main sur 94.000 bitcoins, soit l’équivalent de 3.15 milliards d’euros à l’heure actuelle.