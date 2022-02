Les réactions sans filtre de Thierry Henry et des commentateurs après le but de Mbappé lors du match PSG-Real (vidéos)

Hier soir, le PSG se mesurait face au Real de Madrid. C’est une fois de plus Kylian Mbappé qui a réussi à sauver à son club lors des 8e de finale de la Ligue des champions. Seul, le joueur est allé marquer un but salvateur pendant le temps additionnel. Kylian Mbappé a réussi à grimper et devancer Federico Valverde pour finalement marquer face à Thibaut Courtois. « C’est l’avantage d’être attaquant : tant que l’arbitre n’a pas sifflé, on peut décanter la situation et avoir une opportunité de faire la différence (…) Mais moi je savais ce que je voulais faire : me mettre dans les meilleures conditions pour tirer ou pour pouvoir déborder » a-t-il expliqué au Parisien après le match.

Un but qui a fait hurler les supporter de joie et pas seulement. En studio aussi les commentateurs sont devenus fous de cette tension construite tout le long du match. Sur le plateau de CBS Sports, Thierry Henry a d’ailleurs lâché un cri, suivi des autres commentateurs qui tapaient des poings sur la table.