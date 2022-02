À la télé ce soir: «Léo Matteï» et «Once Upon a Time... in Hollywood» Voici notre sélection de programmes tv pour ce jeudi soir.

BelgaImage

Par la rédaction Publié le 17/02/2022 à 11:47 Temps de lecture: 3 min

Le Soir Mag vous livre ses conseils pour une bonne soirée devant la télévision. « Once Upon a Time... in Hollywood », à 20h30 sur RTL TVI En 1969, l'acteur de télévision Rick Dalton et son ami et doublure, le cascadeur Cliff Booth, sont totalement perdus dans une industrie du cinéma en pleine mutation. Ils ne comprennent plus cette Cité des anges qui voit l'émergence du mouvement hippie et l'arrivée cauchemardesque du gourou Charles Manson...

Léo Matteï, brigade des mineurs, à 21h10 sur TF1 Roxane, 13 ans, jeune danseuse promise à un brillant avenir, se suicide au sein de son école d'art, le prestigieux Institut Debussy. Comment cette jeune fille qui vivait un rêve éveillé en est-elle arrivée là ? Léo Matteï enquête, accompagné d'une nouvelle coéquipière, la jeune et explosive Inès Salma. Les étoiles de Dominique Deprêtre 9 mois ferme, à 21h10 sur France 3 - Quatre étoiles d’Albert Dupontel (2013) Coloré, naïf, cru, parfois d’un mauvais goût génial, ce fabuleux pamphlet directement inspiré – et là, on atteint les sommets en matière de conception d’humour – par « 10e chambre, instants d’audience » (le fameux documentaire de Raymond Depardon) est l’un des films les plus drôles de ce début de siècle. Même Sandrine Kiberlain crève l’écran, ce qui est tout dire. Elle a reçu unCésar, tout comme l’auteur dans la catégorie « meilleur scénario original ». Filles de joie, à 20h30 sur La Trois - Deux étoiles d’Anne Paulicevich et Fr. Fonteyne (2020) Le titre n’est qu’un leurre pour ce drame qui aurait pu tout aussi bien s’appeler « L’enfer du Nord », car le portrait qui résulte de ce docudrame ne fait pas vraiment dans la dentelle, comme en témoigne d’entrée de jeu la séquence avant le générique laissant deviner l’enterrement clandestin d’un cadavre forcément indésirable. N’en dévoilons pas davantage, tout en précisant que Noémie Lvovsky joue la caïd de service. Bodyguard, à 21h15 sur TMC - Deux étoiles de Mick Jackson (1992) Kevin Costner et la regrettée Whitney Houston formaient un couple aussi glamour qu’artificiel dans ce pseudo-thriller romantique, lequel connut un grand succès lors de sa sortie et se regarde désormais avec une sacrée dose de nostalgie. Gunman, à 22h35 sur 13e Rue - Deux étoiles de Pierre Morel (2015) Le caractère politique de cette bonne série B solidement mise en scène par l’auteur de « Banlieue 13 » et du premier « Taken » a convaincu Sean Penn d’accepter le rôle principal, assurément plus musclé qu’à son habitude tortueuse. Quand il ne surjoue pas, l’enfant terrible de Santa Monica reste un grand acteur. Javier Bardem fait également une apparition marquante, sous tension permanente et violence expiatoire. Players, à 21h sur 13e Rue - Une étoile de Brad Furman (2013)