Les fenêtres d’un ferry se brisent sous la violence d’une vague à Hambourg (vidéo)

Les images sont impressionnantes. Mercredi soir, un ferry à Hambourg a été pris dans la tempête Ylenia. L’Allemagne est elle aussi secouée par des vents violents causant de nombreux dégâts et des intempéries. Dans un ferry, les passagers ont eu une grosse frayeur lorsqu’une puissante vague a brisé les fenêtres à l’avant de l’embarcation. En quelques secondes, le pont supérieur a été submergé. Les passagers assis sur les premiers sièges ont été éjectés de leur place. Aucun blessé n’est à déplorer cependant.

Dans la vidéo, les fenêtres cèdent laissant l’eau s’infiltrer. Les passagers prennent peur et partent se réfugier à l’arrière du ferry. Dans plusieurs Länder en Allemagne, la tempête a forcé des écoles à fermer leurs portes. La police a aussi appelé la population à faire attention et éviter de se promener dans les parcs et forêts, craignant des chutes d’arbres. Des vents allant jusqu’à des pics de 150 km/h ont été enregistrés dans la soirée de mercredi à jeudi.