«Koh-Lanta»: Denis Brogniart révèle que le tournage a dû être décalé à cause d’un imprévu

Mais les difficultés auraient déjà commencé lors du tournage si l’on en croit les confidences de Denis Brogniart sur « C à vous », jeudi 17 février. L’animateur était l’invité d’Anne-Elisabeth Lemoine. Ensemble, ils sont revenus sur les nouvelles règles de cette saison, dont les totems, mais aussi sur les difficultés rencontrées lors du tournage. Ce dernier a pris un peu de retard, notamment à cause des conditions météorologiques très compliquées aux Philippines, surnommées « le pot de chambre du monde » par Denis Brogniart. L’équipe de TF1 s’est retrouvée coincée sur une « queue de cyclone » et sous des pluies torrentielles. « Les cyclones (…) souvent finissent leur course du côté du sud des Philippines, du côté de l’archipel de Palawan où nous avons tourné. Et au moment où je suis arrivé, cinq jours avant, j’ai vu quinze secondes le soleil et ensuite une pluie tropicale mais comme une douche puissance mille », se souvient-il. Les intempéries ont duré « quatre jours et demi ».

Les pluies diluviennes ont forcé les équipes et les aventuriers à se mettre en pause durant quelques jours. « Ils ont commencé sous la pluie mais on a décalé de quelques jours, parce qu’il était impossible de tourner dans ces conditions-là. Pour les candidats, parce que ça aurait été vraiment sal**d de notre part de les mettre dans ces conditions-là, tout de suite » ajoute Denis Brogniart.

Lors de son passage, l’animateur est aussi revenu sur les affaires de tricheries de la saison passée, assurant que cette année, il n’y en avait pas.