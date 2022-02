À la télé ce soir: «Paola, côté jardin» ou «Pékin Express»

La reine Paola est la reine la plus secrète de l'histoire du royaume. D'origine noble mais issue d'une famille italienne sans le sou, rien ne prédestinait cette superbe jeune fille à devenir, malgré elle, la sixième reine des Belges. Adulée à son mariage puis détestée à cause de ses incartades conjugales et à cause de son refus trop affiché de la fonction protocolaire, Paola est une reine énigmatique qui a décidé de mener sa propre vie «presque» comme elle l'entendait. Mais c'est aussi une reine qui, paradoxalement, a joué un rôle capital dans une Belgique effondrée par l'affaire Dutroux et au bord de l'implosion politique. Pour la première fois, la reine a accepté de se confier.

« Pékin Express : sur les terres de l'aigle royal », à 20h05 sur Club RTL

Cette saison, Stéphane Rotenberg et les binômes de candidats vont découvrir les contrées les plus reculées et sauvages du Kirghizistan et de l'Ouzbékistan, les paysages majestueux de la Jordanie, mais aussi les décors enivrants des Émirats arabes unis. «Pékin Express» part sur les terres de l'aigle royal ! En effet, ce rapace est le point commun des quatre pays traversés par la compétition. La chasse à l'aigle royal est une tradition qui remonte à la conquête de l'Asie centrale. Elle est pratiquée depuis des centaines d'années sur les steppes du Kirghizistan et de l'Ouzbékistan. La Jordanie, troisième pays traversé par l'aventure, a quant à elle des armoiries représentées par l'aigle royal.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Les huit salopards », à 22h10 sur AB3 - Trois étoiles

de Quentin Tarantino (2015)

La genèse laborieuse du script – d’abord conçu comme une suite directe de « Django Unchained » – se ressent dans la duplication des rebondissements, et la longueur de l’ouvrage, même en version courte, est excessive. Comme toujours, cependant, l’auteur de « Pulp Fiction » caresse en permanence le cinéphile dans le sens du poil, et dès qu’on s’imprègne de l’ambiance malsaine à souhait du chalet de Red Rock perdu en plein blizzard, ça devient passionnant. Premier Oscar pour Ennio Morricone, hélas disparu depuis.

« Oscar », à 23h30 sur France 3 - Trois étoiles

d’Édouard Molinaro (1967)

Louis de Funès a lui-même participé à l’adaptation de cette pièce de Claude Magnier qu’il connaissait bien puisqu’il l’avait jouée au théâtre avec un immense succès. Résultat : une comédie haute en couleur, magistralement rythmée, avec des rebondissements à répétition et des numéros d’acteur mémorables.

« Un jour sans fin », à 21h00 sur France 5 - Deux étoiles

de Harold Ramis (1993)

Il faut patienter jusqu’au dernier quart d’heure pour connaître enfin le dénouement romantique de cette sorte de conte évoquant un blocage du temps permettant de réparer toutes les erreurs du passé… ou presque. Un modèle par rapport à l’évolution contemporaine d’un genre surexploité à l’extrême par la production d’outre-Atlantique.

« Brice 3 », à 20h10 sur Plug RTL - Une étoile

de James Huth (2016)

Il s’agit en fait du vrai numéro 2, calqué sur le pilote de 2005. Pourquoi dès lors « Brice 3 » ? « Parce que le 2, je l’ai cassé », avancent les auteurs. La vérité est que Jean Dujardin n’a plus voulu tourner le 2 prévu avec son ex, Alexandra Lamy, sous contrat. Enfantillages ? Sans aucun doute et au propre comme au figuré ! Non-sens absolu, gags téléphonés, script volontairement bête. C’est quand même vraiment drôle à certains moments.

« Les messagers », à 22h10 sur Tipik - Une étoile

d’Oxide Pang et Danny Pang (2007)