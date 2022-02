«The Voice»: les coachs émus après l’hommage d’un candidat à son épouse décédée (vidéo)

Le prochain épisode de « The Voice » demain promet d’être fort en émotion. TF1 vient de partager aujourd’hui un extrait très émouvant sur Facebook. Un sexagénaire est passé sur le plateau de l’émission et a tout simplement bouleversé les coachs.

Après son passage où il a interprété « Le premier pas » de Claude-Michel Schönberg, Daniel Defilipi est revenu sur son parcours et notamment sa carrière de chanteur. Comédien et chanteur depuis trente 30 ans dans des cabarets, l’homme a traversé une période difficile. En effet, Daniel Defilipi a perdu sa femme il y a trois ans maintenant. Lors de son passage, le chanteur évoque sa disparition et laisse entendre qu’il a composé une chanson en hommage. « Si je suis là, ce soir, c’est grâce à Marie-Cécile qui aurait tout fait pour que ma carrière évolue. Je pense qu’elle n’y est pas pour rien » explique Daniel Defilipi. « Nous étions très fusionnels avec mon épouse. Un jour, alors que je n’avais pas joué de piano depuis plus d’un an, une chanson est sortie sur notre histoire, sans chercher les paroles et la musique » ajoute-t-il. Son épouse, Marie-Cécile et Daniel ont vécu ensemble pendant 32 ans.